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Golf : Metz Cherisey s’impose à Marly et décroche sa montée en 3e division

Du 17 au 20 septembre 2026, le Golf de la Grange aux Ormes, à Marly, a accueilli le Championnat de France par équipes Seniors Messieurs de 4e division. La compétition a réuni 15 équipes et plus d’une centaine de joueurs sur les parcours du Domaine, pour quatre jours de confrontations nationales.


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© Le Domaine de la Grange aux Ormes.

© Le Domaine de la Grange aux Ormes.

Par LGFR
La Gazette Moselle
Publié le 23 septembre 2026

Après deux tours de qualification, l’équipe de Metz Cherisey a pris la première place avec 790 coups, devant Vosges du Sud, deuxième avec 796 coups, et Divonne, troisième avec 805 coups. Les Messins ont réalisé les deux meilleures performances de l’épreuve, avec 396 coups lors de la première journée, puis 394 lors de la seconde. Leur victoire leur permet d’accéder à la 3e division, tout comme Prunevelle, sixième avec 826 coups, à égalité avec Épinal.

Engagée à domicile, l’équipe de la Grange aux Ormes a terminé à la 12e place avec 848 coups, après des scores de 417 puis 431 coups. Malgré ce résultat, le Domaine a pu valoriser la qualité de ses parcours et de ses infrastructures en accueillant un championnat fédéral réunissant des clubs venus de différents clubs. 

Dotée de 27 trous, d’espaces d’entraînement et d’un environnement naturel aux portes de Metz, la Grange aux Ormes confirme son ambition d’accueillir des compétitions d’envergure. Après l’Open International de la Mirabelle d’Or, épreuve de l’Alps Tour, ce nouveau rendez-vous national renforce la réputation sportive du site mosellan.