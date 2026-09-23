Après deux tours de qualification, l’équipe de Metz Cherisey a pris la première place avec 790 coups, devant Vosges du Sud, deuxième avec 796 coups, et Divonne, troisième avec 805 coups. Les Messins ont réalisé les deux meilleures performances de l’épreuve, avec 396 coups lors de la première journée, puis 394 lors de la seconde. Leur victoire leur permet d’accéder à la 3e division, tout comme Prunevelle, sixième avec 826 coups, à égalité avec Épinal.

Engagée à domicile, l’équipe de la Grange aux Ormes a terminé à la 12e place avec 848 coups, après des scores de 417 puis 431 coups. Malgré ce résultat, le Domaine a pu valoriser la qualité de ses parcours et de ses infrastructures en accueillant un championnat fédéral réunissant des clubs venus de différents clubs.

Dotée de 27 trous, d’espaces d’entraînement et d’un environnement naturel aux portes de Metz, la Grange aux Ormes confirme son ambition d’accueillir des compétitions d’envergure. Après l’Open International de la Mirabelle d’Or, épreuve de l’Alps Tour, ce nouveau rendez-vous national renforce la réputation sportive du site mosellan.