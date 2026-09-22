Wissant, capitale mondiale du windsurf le temps d'un week-end

Pendant une semaine, Wissan a accueilli pour la première fois une étape de Coupe du monde de windsurf de vague, la seule manche française du circuit mondial cette saison. Portée depuis plusieurs années par l’association 2 Caps Windsurf, la Wissant Wave Classic a franchi un nouveau cap en intégrant le très fermé circuit quatre étoiles.

Et pour cette première, le spectacle a été au rendez-vous. L’Espagnol Marc Paré Rico, numéro un mondial, s’est imposé chez les hommes devant le numéro deux, l’Allemand Philip Köster, tandis que la Belge Sol Degrieck, quatrième mondiale, a remporté l’épreuve féminine. «Les prévisions météo n’étaient pas dingues quelques jours avant et beaucoup de riders hésitaient à venir. Finalement, les meilleurs sont venus et nous avons eu des conditions exceptionnelles», se réjouit Sylvain Bourlard, event manager.

Un succès sportif et populaire

Après une première journée particulièrement ventée, trois jours sans vent ont permis aux compétiteurs de découvrir le territoire avant un retour des conditions favorables le jeudi. L’organisation a alors pu enchaîner les épreuves, parfois dès 7 heures du matin. «Nous avons pu enchaîner trois super journées avec du vent, du soleil, de la pluie… c’était vraiment un carton plein !». Une réussite sportive doublée d’un succès populaire puisque que le public a répondu présent tout au long de la compétition. «Les retours du World Wave Tour sont très positifs», ajoute Sylvain Bourlard. «Ils ont été surpris par l’enthousiasme et par le nombre de spectateurs présents pendant toute la semaine».

Ce passage au niveau quatre étoiles a aussi changé l’échelle de l’événement. Alors que l’épreuve disposait d’un budget d’environ 17 000 euros l’an dernier, le cahier des charges international impose désormais 50 000 euros minimum, notamment pour garantir le prize money et la diffusion en direct. «Avec les prestations et les contributions des partenaires locaux, le budget réel de l’édition 2026 avoisinerait même les 100 000 euros». Reste désormais à décider de la suite. « Nous allons nous réunir avec toute l’équipe pour réfléchir à l’avenir de l’épreuve, rester en quatre étoiles ou passer en cinq étoiles ». Un nouveau changement de dimension qui nécessiterait un budget d’environ 150 000 euros. La décision devrait être prise rapidement.