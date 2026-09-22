BFC Angels investissent dans Wasoria

Situés à Dijon, les Business Angels de Bourgogne Franche-Comté soutiennent les entreprises innovantes avec un investissement dans Wasoria. La startup creusotine développe des technologies de vision industrielle et d’intelligence artificielle destinées aux exploitants de centres de tri.





À travers cette opération, les Business Angels de Bourgogne Franche-Comté accompagnent Wasoria dans l’accélération de son développement commercial et de ses développements R&D orientés vers l’intelligence artificielle.





L’intelligence artificielle au service du tri





Les centres de tri génèrent quotidiennement des milliers de données liées aux flux de matières, aux équipements et aux opérations. Ces informations peuvent concerner la qualité des matières entrantes et sortantes, la présence d’objets dangereux, la dégradation du matériel, ou encore l’évolution des flux. Wasoria développe des solutions capables de transformer ces informations en indicateurs directement exploitables.





Ses solutions analysent les flux en continu et permettent de transformer différentes observations en indicateurs. Elles portent notamment sur la présence d’objets dangereux, la qualité des matières ou encore l’état des équipements.





Wasoria développe ses solutions autour de trois enjeux pour les exploitants : la sécurité des installations, le pilotage des performances et la qualité du tri. Parmi les risques pris en compte figurent notamment les batteries au lithium, les bouteilles de protoxyde d’azote et les gaz présents dans les flux de déchets.





La startup compte 36 portiques déployés au niveau national. Ses solutions permettent aux professionnels d’identifier plus rapidement certaines situations à risque et de prendre des décisions fondées sur les données recueillies. Les gains économiques varient de 150 000 à 500 000 euros par an, en fonction de la taille des installations.







