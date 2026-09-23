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L'Oréal à Caudry : plus de 55 ans d'histoire

Le site de production du groupe L’Oréal à Caudry nous a exceptionnellement ouvert ses portes en amont des Journées européennes du patrimoine. Chaque jour, un million de produits sont fabriqués par les 50 collaborateurs au cœur de cette usine de plus de 55 ans, dont le secret est l’adaptation permanente à l’intégration de nouvelles marques.



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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 septembre 2026 - Mis à jour le 24 septembre 2026
<p>C’est à Caudry, bassin industriel historique de la dentelle au XIXème siècle, que le groupe L’Oréal, leader mondial de la beauté aux 44 milliards de chiffre d’affaires et 95 000 collaborateurs dans le monde, a décidé de construire une usine dédiée à Lancôme. La production dans le Cambrésis a commencé en 1970 soit six ans après le rachat de la marque. «<em>C’était un choix stratégique puisqu’il y avait un savoir-faire industriel et donc de la main d’oeuvre importante</em>» résume le directeur d’usine Mathieu Delebarre.</p><p>Le site de 60 000 m² qui emploie 500 personnes s’est spécialisé en .

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