L'Oréal à Caudry : plus de 55 ans d'histoire

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Anne De Solène, le rebond d'une marque centenaire
24/09/2026 Marie Boullenger
Fontaine-au-Pire (59)
Le site de production du groupe L’Oréal à Caudry nous a exceptionnellement ouvert ses portes en amont des Journées européennes du patrimoine. Chaque jour, un million de produits sont fabriqués par les 50 collaborateurs au cœur de cette usine de plus de 55 ans, dont le secret est l’adaptation permanente à l’intégration de nouvelles marques.
Le site nordiste compte 35 lignes automatisées 7j/7 et 24h/24. © Eric Larrayadieu
Dédiée à Lancôme, l’usine à Caudry a été construite en 1970. © Eric Larrayadieu
L’intégration de la marque Aésop s’est faite à Caudry en 2025. © Eric Larrayadieu
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