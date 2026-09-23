L'Oréal à Caudry : plus de 55 ans d'histoire

Portrait

Le site de production du groupe L’Oréal à Caudry nous a exceptionnellement ouvert ses portes en amont des Journées européennes du patrimoine. Chaque jour, un million de produits sont fabriqués par les 50 collaborateurs au cœur de cette usine de plus de 55 ans, dont le secret est l’adaptation permanente à l’intégration de nouvelles marques.







