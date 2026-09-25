Grâce à un investissement global de 3 millions d’euros, la direction a orchestré une extension de ses surfaces et le renouvellement de ses parcs de loisirs. Cette restructuration stratégique vise à dynamiser l'économie touristique locale de la Côte d’Opale en séduisant de nouveaux segments de clientèle, tout en dopant la fréquentation du centre-ville de Calais.

Une extension des surfaces de jeu pour booster les recettes

L'investissement de 3 millions d'euros a permis de concrétiser une extension de 164 m², redéfinissant totalement l'entrée et l'ergonomie de l’espace central. Une enveloppe spécifique de 500 000 euros a été fléchée vers la modernisation technologique, permettant au site de s'armer de 75 machines à sous et de 24 postes numériques de roulette et de blackjack. Ce repositionnement haut de gamme porte déjà ses fruits : malgré les nuisances du chantier, la fréquentation a bondi de 4,97 % ces derniers mois.

« Nous avons souhaité moderniser l’établissement tout en conservant le côté convivial et familial qui nous lie à nos clients et qui fait partie de l’identité du Casino de Calais. », s'en félicite Jack-Ary Hamo, directeur du Casino Partouche de Calais.

Pour prolonger l'expérience client et capter des flux financiers complémentaires, l'établissement mise désormais sur une offre culinaire duale et entièrement rénovée. Le grand public peut choisir entre la Brasserie des Jeux, intégrée au cœur de l'action, et le Bistrot Le Touquet’s, accessible depuis la rue Royale. Cette stratégie de diversification commerciale renforce l'ancrage urbain de l'opérateur et s'inscrit dans les attentes des clientèles d'affaires et touristiques en transit.







