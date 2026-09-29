Les patrons de l'IA à la Maison Blanche, la supervision au menu

Les grands patrons de l'intelligence artificielle (IA) ont rendez-vous à la Maison Blanche mardi pour rencontrer Donald Trump ainsi que le président de la Chambre des représentants Mike Johnson et évoquer notamment la supervision de l'IA, sujet qui divise au sein de la majorité présidentielle. Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google) et le président d'OpenAI Greg Brockman en seront, d'après CNN, tandis que l'AFP a pu confirmer de sources proches du dossier la présence de Dario Amodei (Anthropic) et Jensen Huang (Nvidia). Elon Musk est aussi attendu à Washington, où il doit participer au lancement, mardi également, d'un nouveau site centralisant, avec le concours de l'IA, les différents services du gouvernement fédéral.

Au menu de la réunion, notamment, la supervision, a révélé lundi Mike Johnson à la chaîne Fox Business, bien que Donald Trump ait officiellement rejeté toute idée de régulation jusqu'ici. Si l'élu s'est dit opposé à des limites strictes ou à un moratorium sur le développement de l'IA, il est favorable à un peu d'encadrement de la part du Congrès.

La série d'incidents rapportés par OpenAI, Anthropic, Google ou Meta ces derniers mois a donné un tour nouveau au débat sur la sécurité de l'IA, au point d'en faire un sujet de campagne à l'approche des législatives du 3 novembre. Selon un sondage publié par CNN et réalisé mi-septembre, 82% des Américains se disent inquiets du rythme de développement de l'intelligence artificielle.

Touche légère

La sortie de Dario Amodei appelant, mi-septembre, à ralentir la cadence a été vivement critiquée, par les républicains mais aussi au-delà, bien que Sam Altman (OpenAI), Demis Hassabis (Google DeepMind), Elon Musk et Satya Nadella l'aient soutenu. Ancienne présidente de l'Agence de protection des consommateurs (FTC) durant le mandat de Joe Biden, Lina Khan, identifiée à gauche, a ainsi rappelé que les entreprises de l'IA s'exposaient à des poursuites en cas de commercialisation d'un modèle mal contrôlé, équivalent à un produit défectueux.

Avec AFP.