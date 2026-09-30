Portrait

Depuis 1902, Peintures Kling perpétue un métier auquel on ne se forme pas officiellement : celui de peintre d’églises. L’entreprise familiale aurait pu disparaître au décès de son dirigeant à l’aube du troisième millénaire, c’était sans compter sur l’abnégation de son épouse Nicole, puis de sa fille Muriel, passées maîtresses dans l’art de maintenir le cap malgré un marché chahuté.