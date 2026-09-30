Artisanat
Vosges : trois jeunes boulangers à la conquête du titre de Meilleur Apprenti de France 2026
29/09/2026 LGFR
Vosges (88)
Depuis 1902, Peintures Kling perpétue un métier auquel on ne se forme pas officiellement : celui de peintre d’églises. L’entreprise familiale aurait pu disparaître au décès de son dirigeant à l’aube du troisième millénaire, c’était sans compter sur l’abnégation de son épouse Nicole, puis de sa fille Muriel, passées maîtresses dans l’art de maintenir le cap malgré un marché chahuté.
© Laurence Deleau. Muriel Forato sur son nouveau chantier : l’église d’Augny, près de Metz.
© Laurence Deleau. La peinture d’église, un art fastidieux et minutieux. Ici, à l'église d'Augny.
© Laurence Deleau. Échafaudages, protection… La mise en place préalable conditionne la réussite du chantier engagé à Augny, comme de tous les autres.
© Peintures Kling. Les œuvres moins volumineuses sont traitées à l’atelier de Guessling-Hémering, près de Faulquemont.
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