Dijon : près de 50 stands réunis pour la Journée des habitants









Organisée aujourd’hui, la Journée des habitants invite les Dijonnaises et les Dijonnais à découvrir les services municipaux, les équipements, les associations et les différents acteurs présents sur le territoire. Depuis 2024, ce rendez-vous s’adresse à l’ensemble des habitants, qu’ils vivent à Dijon depuis quelques mois ou depuis plusieurs années.





Installé dans les salons et salles du palais des ducs et des États de Bourgogne, il permet ainsi de découvrir les services disponibles à Dijon et de rencontrer les acteurs qui participent à la vie quotidienne de la ville.



Les services et acteurs locaux au rendez-vous





Près de 50 stands sont réunis autour de plusieurs thématiques, parmi lesquelles la culture, le sport, l’écologie, la solidarité, l’attractivité, la vie quotidienne et les démarches administratives. Les visiteurs peuvent notamment rencontrer des structures de la petite enfance, des services culturels et sportifs, les maisons d’éducation populaire, les ateliers de quartier, la Maison des associations et l’Office municipal des sports.





La Cité internationale de la gastronomie et du vin, l’Office de tourisme, Divia, Odivea, des établissements d’enseignement supérieur et des structures de santé figurent également parmi les acteurs présents. Les élus de la Ville de Dijon participent eux aussi à la journée pour échanger avec les habitants et mettre en avant les services et possibilités proposés sur le territoire.









Des animations pour toute la famille





La journée propose également plusieurs activités gratuites. Photobooth, jeux grandeur nature, tir à l’arc sécurisé, tennis de table avec robot lanceur de balle ou encore montées à la Tour Philippe le Bon figurent au programme. Les visiteurs peuvent aussi profiter de visites des salles des Gardes et des Tombeaux au musée des Beaux-Arts, ainsi que d’un atelier consacré à la découverte de la moutarde.





Les équipes de la cuisine centrale participent également à l’événement avec des jeux et des dégustations. Elles présentent les produits sélectionnés et préparés pour les repas servis dans les restaurants scolaires du territoire.



















