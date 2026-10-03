Ceetrus renouvelle son partenariat avec la Fondation du Sport Français

Initié en 2024 dans le prolongement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, le partenariat entre Ceetrus et la Fondation du Sport Français est renouvelé pour une troisième saison. Deuxième mécène de la Fondation du Sport Français, Ceetrus consacrera 1 million d’euros au soutien du sport de haut niveau et du sport local. «Chez Ceetrus, nous considérons nos actifs comme des lieux de vie, de rencontres et de liens avec leur territoire. En rapprochant les athlètes, les clubs et les habitants, ce partenariat donne une traduction concrète à cette ambition et renforce l’utilité de nos sites» explique Aymeric Thibord, Directeur Senior Patrimoine de Ceetrus.

Ce soutien permet aux athlètes de sécuriser leur préparation sportive et aux clubs de mettre en œuvre des projets à vocation sociale et solidaire : renouveler leur matériel sportif ou l'adapter à l'accueil de nouveaux publics, former et faire monter en compétence leurs encadrants et bénévoles, ou encore développer des créneaux et des actions éducatives destinés aux publics les plus éloignés de la pratique, notamment les jeunes, les personnes en situation de handicap et les habitants des quartiers prioritaires.

«Écrire une histoire dans la durée avec une entreprise engagée, c'est aussi cela, le Pacte de Performance» commente Charlotte Feraille, Déléguée générale Fondation du Sport Français.