Normandie Impressionniste 2026 attire 1,5 million de visiteurs

1,5 million de visiteurs ont découvert la nouvelle formule du festival Normandie Impressionniste, entièrement consacrée à l’art contemporain. Un «franc succès» pour cette sixième édition qui s’est achevée dimanche 27 septembre.

De mai à septembre, 75 projets ont été proposés dans 43 communes normandes, avec la participation de 60 artistes français et internationaux. Cette édition 2026 avait donc un format resserré par rapport à 2024, qui comptait 150 projets sur six mois.

Plusieurs temps forts ont contribué à cette dynamique de fréquentation. Le week-end d’ouverture, les projections de l’artiste japonaise Mika Ninagawa sur la cathédrale de Rouen et le spectacle pyrotechnique de Cai Guo-Qiang à Vernon ont réuni 25 000 spectateurs. Au MuMa du Havre, l’exposition consacrée à Monet et aux nymphéas en LEGO d’Ai Weiwei a attiré plus de 100 000 visiteurs, devenant l’exposition temporaire la plus fréquentée du musée.

À Rouen, plus de 20 000 personnes ont découvert l’installation «Meadow» du collectif Drift dans l’église Sainte-Croix-des-Pelletiers. À Caen, les œuvres de Diana Scherrer et de Céleste Boursier-Mougenot figurent également parmi les projets remarqués.

Des publics nationaux et internationaux plus nombreux

Le festival a aussi élargi son rayonnement. Les organisateurs enregistrent une «nette augmentation de la part des visiteurs nationaux et internationaux, qui représente désormais 53% de la fréquentation totale», contre 37% en 2024. La part des visiteurs internationaux atteint 9,4%.

Cette édition marque ainsi une évolution de la ligne artistique de Normandie Impressionniste, avec 70% d’artistes émergents et 80% d’œuvres inédites créées pour l’événement. Ce format consacré à la création contemporaine doit revenir tous les quatre ans, en alternance avec une édition historique du festival.

«Normandie Impressionniste a confirmé son rôle de levier d’attractivité touristique pour l’ensemble du territoire normand», se sont réjouis les organisateurs.