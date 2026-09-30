Verdun : la Citadelle Haute prépare son retour au public

Le monument historique entre désormais dans une nouvelle phase. Une réunion de chantier réunissant les élus, la préfecture de la Meuse et l’EPF Grand Est a permis de faire le point sur un projet de requalification appelé à rendre progressivement le site accessible au public. Sécurisation des ouvrages, dépollution des sols, clôtures et cheminements sont notamment en cours, tandis que les travaux se poursuivent sur la Casemate Nord, les Poudrières et la Casemate Sud.

Le projet prévoit un parcours de découverte respectueux de l’histoire du lieu, avec conservation de la voie romaine, panneaux pédagogiques, belvédères et rampe accessible aux personnes à mobilité réduite jusqu’à la Tour Saint-Vanne. La dimension environnementale est également intégrée au chantier, avec un diagnostic des arbres, un audit pyrotechnique et la prise en compte des espèces présentes, notamment des chiroptères et du Hibou Grand-Duc.

Financé à 80% et porté par l’EPF Grand Est, le projet doit aussi donner une nouvelle fonction à cet espace situé au cœur de Verdun. Promenade, sport nature, médiation et événements culturels figurent parmi les usages envisagés.

Le patrimoine reste un moteur touristique

L’enjeu dépasse le seul territoire meusien. En France, 61% des habitants ont visité un monument en 2025, selon le ministère de la Culture. Atout France estime par ailleurs que le tourisme culturel représente environ 100 000 emplois et 15 milliards d’euros de retombées économiques, avec plus de 60% de la fréquentation des sites culturels liée au tourisme. La transformation de sites historiques en lieux accessibles et ouverts à de nouveaux usages constitue ainsi un enjeu économique pour de nombreux territoires.