Le Pays de Saint-Omer vous emmène toujours plus loin

Décryptage

Avec Emmenez-moi.com, sa plateforme d’itinérance lancée au printemps, la SPL Tourisme en Pays de Saint-Omer transforme ses chemins en terrain de jeu grandeur nature. Candidat à Destination France Vélo 2026, le territoire enchaîne une saison estivale record et confirme sa stratégie : faire du Pays de Saint-Omer une destination à la fois innovante et authentique.