Tourisme
Saint-Omer (62) Saint-Omer (62)
Décryptage

Le Pays de Saint-Omer vous emmène toujours plus loin

Avec Emmenez-moi.com, sa plateforme d’itinérance lancée au printemps, la SPL Tourisme en Pays de Saint-Omer transforme ses chemins en terrain de jeu grandeur nature. Candidat à Destination France Vélo 2026, le territoire enchaîne une saison estivale record et confirme sa stratégie : faire du Pays de Saint-Omer une destination à la fois innovante et authentique. 

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Par Claire Decraene
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 25 septembre 2026 - Mis à jour le 25 septembre 2026
<p>Depuis 2019, la SPL1 construit sa stratégie autour de trois piliers assumés : la mise en récit du territoire, l’innovation et la mobilité douce – 7 «mondes» déployés comme autant d’univers d’un parc d’attractions, avec un objectif limpide : allonger la durée de séjour. Le marais, l’ascenseur à bateaux, le patrimoine de Saint-Omer ne sont pas de simples sites à visiter, mais les décors d’une même histoire, que l’on découvre pas à pas plutôt qu’en un passage éclair. «<em>Nous avons un cadre réel, des animations réelles, une histoire réelle... et nous entretenons juste la bonne dose d’imaginai.

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