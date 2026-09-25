Le Pays de Saint-Omer vous emmène toujours plus loin

Tourisme
À Verdun, la paléographie s’installe à La Cascade
24/09/2026 LGFR
Verdun (55)
Avec Emmenez-moi.com, sa plateforme d’itinérance lancée au printemps, la SPL Tourisme en Pays de Saint-Omer transforme ses chemins en terrain de jeu grandeur nature. Candidat à Destination France Vélo 2026, le territoire enchaîne une saison estivale record et confirme sa stratégie : faire du Pays de Saint-Omer une destination à la fois innovante et authentique.
Balade Bacôve - Bateau - Parc de la Maison du Marais. © Tourisme en Pays de Saint-Omer.
Marais audomarois. © Claire Decraene.
Marais audomarois. © Claire Decraene.
Salle des Machines - Ascenseur à Bateaux - été 2026 © Zélie D. Tourisme en Pays de Saint-Omer
Marais audomarois. © Claire Decraene.
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Tourisme
23/09/2026 LGFR
Vosges (88)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Saint-Omer avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune