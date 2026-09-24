À Verdun, la paléographie s’installe à La Cascade

Les Archives départementales de la Meuse inaugurent leurs ateliers de paléographie à Verdun, vendredi 25 septembre à 15h30. Déjà organisés à Bar-le-Duc, ces rendez-vous répondent à une demande identifiée dans le nord du département. Proposés en partenariat avec le centre social et culturel La Cascade et le Cercle généalogique de la Meuse, ils se dérouleront une fois par mois, le vendredi de 15h30 à 17h, à compter de septembre 2026. Cette implantation permet de rapprocher les ressources des Archives des habitants de Verdun et des communes voisines, notamment pour les personnes qui se déplacent difficilement jusqu’à Bar-le-Duc.

Les archives renforcent leur présence locale

À l’échelle nationale, les services d’archives territoriales développent également des actions destinées à faciliter l’accès du public au patrimoine écrit. Ces initiatives s’appuient notamment sur les ateliers, conférences et actions de médiation pour accompagner les particuliers dans la consultation et la compréhension des documents anciens. La paléographie constitue notamment une ressource pour les recherches généalogiques et historiques, en permettant de déchiffrer des actes et documents manuscrits datant de plusieurs siècles.