Groupe Géotec crée un pôle dédié à l’agropédologie









Le Groupe Géotec renforce ses compétences dans l’étude des sols. Par l’intermédiaire de sa filiale Envisol, spécialisée dans les études des Sites et Sols Pollués, il crée un pôle dédié à l’agropédologie. Cette expertise doit notamment lui permettre de croiser davantage les données liées aux sols, à l’eau et à la biodiversité.





Étudier la santé des sols





L’agropédologie consiste à étudier le sol, sa structure, sa fertilité et son fonctionnement hydrique et biologique. Elle permet aussi d’évaluer sa capacité à accueillir de la végétation et à identifier certaines dégradations, comme le compactage, l’érosion, l’hydromorphie, le manque de matière organique ou la contamination.





Envisol développe cette expertise depuis 2023. À partir de 2025, la filiale a également développé ses compétences en écologie. Le nouveau pôle rassemble aujourd’hui environ six collaborateurs spécialisés en agropédologie et en écologie. Pour renforcer les activités liées aux inventaires naturalistes et aux suivis écologiques, des recrutements sont actuellement en cours.









Des missions à différentes étapes des projets





De la faisabilité au suivi des travaux et aux contrôles après chantier, le pôle réalise notamment des diagnostics agropédologiques et de zones humides, des études de fertilité et de fonctionnement hydrique, ainsi que des plans de gestion et de réemploi des terres. Il intervient également sur des projets de désimperméabilisation et de végétalisation.





Ces compétences sont proposées aux collectivités, aménageurs, promoteurs, industriels, gestionnaires d’infrastructures et paysagistes. Elles sont notamment mobilisées pour des projets de renaturation, de végétalisation, de réhabilitation de friches, d’infrastructures de transport, d’énergies renouvelables ou de restauration de zones humides.





Cette activité complète le pôle Écotoxicologie d’Envisol. L’agropédologie étudie la santé et les fonctions des sols, tandis que l’écotoxicologie s’intéresse aux effets des polluants sur les organismes vivants et les écosystèmes.



















