BFC Boost : neuf projets régionaux présentés aux financeurs à Dijon





À Dijon, BFC Boost a réuni le 24 septembre, à la Burgundy School of Business (BSB), des banques, des fonds d’investissement, des investisseurs privés et des acteurs publics autour de neuf projets d’investissement régionaux. Présentés lors de cette première édition, ces projets représentent plus de 180 millions d’euros d’investissements.

Un accompagnement préparatoire

BFC Boost repose sur une démarche dédiée à l’accompagnement des projets d’investissement et à leur mise en relation avec des financeurs publics et privés. En amont de cette journée, les neuf porteurs de projets ont travaillé pendant plusieurs mois avec les équipes de la Région Bourgogne Franche-Comté et de l’Agence économique régionale (AER), avec l’appui du cabinet EY.

Ce travail leur a notamment permis de préciser leurs besoins, d’identifier les outils de financement adaptés, de perfectionner leur capacité à présenter des pitchs efficaces et de cibler les bons partenaires.

Les temps forts de la journée

La journée s’est ouverte par une table ronde intitulée « Investir en Bourgogne Franche-Comté : comment mieux financer les entreprises structurantes ? ». Animée par Nabil Bourassi, journaliste à La Tribune, elle a réuni plusieurs intervenants : Jérôme Durain, président de la Région, Fanny Letier de Geneo Capital Entrepreneur, Walid Ben Youssef d’EY, Emmanuel Brugger de Cristel et Mathilde Grivet de Jimmy.

Les neuf projets ont ensuite été présentés lors de deux ateliers interactifs, afin de susciter des marques d’intérêt de la part des financeurs. Les porteurs de projets ayant participé à cette première édition sont Groupe Bordet, Bourgogne Resort, REC SAS & Groupe Vitamine T, Amoseeds, Pinette PEI, Terre du Pays d’Othe, Fondation François Schneider, Peugeot Motocycles et Sintermat.

« La Bourgogne -Franche -Comté regorge de projets au potentiel fabuleux. Ils ne peuvent pas toujours accéder aux financeurs dont ils auraient besoin pour se concrétiser. BFC Boost, c’est le nouveau rendez -vous qui vise à changer cette situation. Nous faisons se rencontrer les financeurs du public et du privé, du national et de la région avec des porteurs de projets, prêts à convaincre leurs interlocuteurs ! » a souligné Jérôme Durain .



