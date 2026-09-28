Deux créations Gabriel Boudier distinguées aux Trophées du Bar 2026





Le 13 septembre, les Trophées du Bar ont réuni douze finalistes au Bastille Design Center, à Paris, pour la finale de leur 22ᵉ édition. Les créations arrivées aux première et deuxième places ont intégré des liqueurs de la Maison Gabriel Boudier.

Deux créations sur les deux premières marches

La première place revient à Tony Vigneron, bartender à Lyon, avec « Light & Shadow », une création imaginée autour du thème « Miroir ». Son concept repose sur un cocktail et un mocktail conçus comme deux versions d’une même expérience. Pour sa déclinaison alcoolisée, il a notamment utilisé 12,5 ml de Liqueur de Noix de Coco Gabriel Boudier, associés à une eau-de-vie, un vermouth sec et un cordial tagète-passion.

La deuxième place a été décrochée par Carl Rabelle, bartender à Biarritz. Sa création, élaborée avec la Liqueur de Châtaigne Gabriel Boudier, a séduit le jury grâce à des associations de saveurs inattendues.

Une maison ancrée à Dijon

En activité depuis 1874, Gabriel Boudier propose une gamme diversifiée de crèmes et liqueurs de fruits, dont sa Crème de Cassis de Dijon, élue Meilleur Spiritueux au Monde. Son savoir-faire repose notamment sur une sélection rigoureuse des matières premières, un dosage précis du sucre ainsi que l’utilisation d’alambics à vapeur et en caisson.

Gabriel Boudier a obtenu la certification ISO 9002 en 1997. La Maison compte plusieurs distinctions obtenues dans différents concours consacrés aux spiritueux. Elle a notamment reçu trois Trophées du Meilleur Producteur de Liqueurs, une Médaille d’or exceptionnelle au Trophée de la Liqueur, ainsi que deux médailles d’or aux L.A. Spirits Awards et deux autres à l’International Spirits Challenge (ISW). À cela s’ajoutent une Médaille d’or du Producteur de Liqueur à l’IWSC et deux médailles d’or au Concours Général Agricole.



