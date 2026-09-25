Oise : la fréquentation touristique est en légère hausse en 2026

Oise Tourisme, grâce aux données de son Observatoire du tourisme, a enregistré un «bilan satisfaisant». Au total, 1,8 million de nuitées touristiques marchandes et non-marchandes ont été enregistrées dans l’Oise en juillet et août 2026. La fréquentation progresse ainsi de 3% par rapport à l’été 2025, mais reste en retrait de 2% par rapport à l’été 2024.



Et selon cet Observatoire, le mois de juillet et le mois d’août affichent une progression par rapport à 2025, avec respectivement +4% et +3% de nuitées touristiques. Avec 500 000 nuitées au total, le tourisme est porté par la clientèle française. La clientèle internationale représente tout de même 27% de la fréquentation touristique en séjour et cette clientèle garde un rythme de croisière commencé à l'été 2024 porté par les JO de Paris.

Le camping en nette progression en juillet

Ce qui a marqué l'été 2026, c'est les bonds d'occupation dans les hébergements touristiques : en juillet, les hébergements touristiques affichent des taux d’occupation en progression par rapport à 2025. Au mois de juillet, ce sont les hôtels qui demeurent en première position, avec 72% de taux d'occupation, soit +1 point par rapport à 2025. Suivent les campings qui affichent la plus forte progression avec 66% de taux d'occupation, soit +9 points par rapport à 2025. Les hébergements meublés et les chambres d'hôtes enregistrent quant à eux un taux d'occupation de 45%, soit + 1 point par rapport à 2025.

Si en août le taux d'occupation est supérieur au mois de juillet, la tendance est à la baisse ou à la stagnation : hôtels (82% d'occupation, -1 point vs 2025), campings (84% d'occupation, le même chiffre que 2025), les meublés et les chambres d'hôtes (46% d'occupation, -2 points vs 2025).

Du côté des hébergements labellisés Gîtes de France®, ils affichent «un bilan d’activité plus contrasté», selon l'Observatoire du tourisme, avec des taux d’occupation en net recul par rapport à 2025. Si le volume d’affaires progresse de 4% en juillet, il recule de 27% en août, «traduisant une activité plus ralentie en seconde partie de saison».

Les sites touristiques attirent toujours autant

Le sites touristiques du département ne perdent pas de leur succès. En juillet, 46% des 14 sites interrogés déclarent une hausse de leur fréquentation, pouvant atteindre jusqu’à 20% pour certains équipements, tandis que 38% font état d’une fréquentation stable. En août, la tendance est davantage à la stabilité : 86% des sites interrogés indiquent une fréquentation comparable à celle de l’an passé et 14 % enregistrent une légère baisse, comprise entre 0 et -5%.