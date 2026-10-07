En 2025, ce sont plus de 180 000 marchés publics qui ont été passés pour un montant total de 188 milliards d'euros. Le constat est celui-ci : les marchés publics ne sont pas réservés qu'aux grandes entreprises, au contraire, 63 % des entreprises titulaires sont des TPE/PME. Pourtant, entre la peur de ne pas savoir répondre à un appel d'offres, la difficulté à identifier les opportunités ou simplement le manque de temps pour se lancer, beaucoup d'entreprises passent encore à côté de ces marchés. Alors, comment faire de la commande publique un véritable levier de développement pour son entreprise ? C’est tout l'objectif de ces Rencontres qui font étape à Boulogne-sur-Mer (6 boulevard Beaucerf) le 13 octobre prochain : comprendre comment accéder aux marchés publics, repérer les opportunités et surtout, rencontrer directement les acheteurs.

Le programme comprendra deux temps forts





Un temps collectif pour mieux cerner le sujet :

- Marchés publics : où les trouver ? comment y répondre ?

- Notre accompagnement CCI/Laho sur-mesure pour augmenter vos chances de les gagner

- Les opportunités de marchés des acheteurs présents

Un temps individuel pour rencontrer les acheteurs présents : (liste non exhaustive)

- Chambre de Commerce et d'Industrie Hauts-de-France

- Ville de Boulogne-sur-Mer

- Groupement Hospitalier de Territoire Côte d’Opale (Centre Hospitalier de Calais, Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer, EPSM de Camiers)

- Communauté d'Agglomération du Boulonnais

- Société d'Exploitation des Ports du Détroit