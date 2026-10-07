Le groupe s’est fixé une feuille de route à dix ans, qui sera réexaminée à mi-parcours. Elle repose sur plusieurs priorités : développer les énergies renouvelables, renforcer les réseaux de chaleur, accompagner l’essor de l’électricité et poursuivre le développement de ses activités dans l’hydrogène et le numérique. UEM souhaite faire passer ses capacités de production d’énergies renouvelables de 87 à 200 MW d’ici 2031. Le groupe compte aussi développer l’autoconsommation collective. Le principe qui permet à plusieurs utilisateurs de bénéficier d’une production solaire réalisée localement.

Le réseau de chaleur messin au centre d’un vaste programme

À Metz, le réseau de chaleur doit lui aussi bénéficier d’importants investissements. UEM prévoit plus de 140 millions d’euros sur 25 ans, dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public du réseau de l’Eurométropole de Metz. Autre projet annoncé : la construction d’une unité de production d’hydrogène à Metz-Frescaty, prévue pour 2027. Le projet est porté par H2 Metz, une coentreprise réunissant l’Eurométropole de Metz, UEM et John Cockerill.

L’investissement annoncé atteint 15 millions d’euros pour l’ensemble du dispositif, de la production au stockage et à la distribution. L’hydrogène est déjà utilisé pour les trois premiers bus du réseau Le Met’, en circulation depuis le 31 août.

UEM veut aussi développer son activité de fourniture d’électricité

Le groupe vise également une progression des volumes d’électricité fournis. L’objectif est de passer de 3,5 à 4,5 TWh en cinq ans, notamment en développant son activité auprès des industriels et des grands comptes. Sa filiale énergem compte aujourd’hui 12 650 clients professionnels et affiche 457 millions d’euros de chiffre d’affaires.