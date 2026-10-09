La Meurthe-et-Moselle a officialisé le déploiement de sa nouvelle stratégie publique contre le harcèlement. Ce plan découle directement de la Convention citoyenne initiée en février dernier. Bien que le Département ne dispose d'aucun pouvoir législatif, il mobilise ses compétences de gestion des collèges et de l'aide sociale pour endiguer ce phénomène destructeur. La présidente de l'assemblée départementale, Chaynesse Khirouni, a réaffirmé la nécessité d'intervenir : «Le Département doit prendre toute sa part sur un sujet prioritaire qui touche directement nos collèges, la protection de l’enfance, la santé, le handicap ou encore la vie associative». Cette démarche novatrice s'inscrit au cœur des politiques locales de cohésion.

Des investissements et projets concrets sur le terrain

Le plan se décline en cinq mesures phares conçues pour impacter la vie quotidienne et associative. Sur le plan financier, l'arbitrage budgétaire intègre le lancement immédiat d'un appel à projets de 50 000 € destiné à financer la prévention au sein des établissements scolaires. Les autres résolutions ciblent la communication de proximité avec la création d'un portail numérique dédié et d'une exposition itinérante. La collectivité prévoit également la promotion active du signal d’alarme physique international pour sécuriser l’espace public.

Enfin, les services départementaux continueront d'ajuster les autres propositions issues de la Convention afin de les intégrer à l'action publique territoriale. Face à ces enjeux, la présidente Chaynesse Khirouni s'engage fermement à pérenniser cette démarche de co-construction : «il ne faut pas laisser ce travail sans suite. Pour ce sujet comme pour d’autres : on écoute, on décide, on agit, et on rend des comptes aux citoyens».