Dieppe : 10 propositions pour préparer l’avenir du Transmanche

Le futur de la liaison Dieppe-Newhaven se prépare. Quelques jours après le lancement de la procédure de renouvellement de la délégation de service public (DSP) par le Syndicat mixte pour la promotion de l’activité transmanche (SMPAT), la Ville de Dieppe et Dieppe-Maritime ont présenté dix propositions pour faire évoluer la ligne. Leur objectif : associer les acteurs directement concernés par le ferry, des professionnels du maritime aux syndicats de marins, en passant par les entreprises et les associations.

La démarche dépasse la seule question du transport de passagers. La liaison avec Newhaven constitue une infrastructure de connexion avec le Royaume-Uni, susceptible d’influencer les déplacements, les échanges commerciaux et l’activité des entreprises liées au port.

Le renouvellement de la DSP représente donc un enjeu de long terme pour le fonctionnement du port et l’économie locale. Une réunion publique organisée le 24 septembre à la salle des congrès a réuni près de 150 personnes et permis d’enrichir les propositions.

