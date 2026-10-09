Economie
Dieppe (76) Dieppe (76)
En bref

Dieppe : 10 propositions pour préparer l’avenir du Transmanche

À Dieppe, les collectivités veulent peser sur le renouvellement de la délégation de service public de la ligne maritime vers Newhaven. Avec dix propositions issues notamment d’une réunion réunissant près de 150 participants, le territoire entend défendre un outil stratégique pour ses échanges économiques avec le Royaume-Uni.

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
© Pascal Diologent - service Communication de la Ville de Dieppe. Dieppe défend sa liaison maritime avec Newhaven.

© Pascal Diologent - service Communication de la Ville de Dieppe. Dieppe défend sa liaison maritime avec Newhaven.

Par J.M
La Gazette Normandie
Publié le 9 octobre 2026 - Mis à jour le 9 octobre 2026

Le futur de la liaison Dieppe-Newhaven se prépare. Quelques jours après le lancement de la procédure de renouvellement de la délégation de service public (DSP) par le Syndicat mixte pour la promotion de l’activité transmanche (SMPAT), la Ville de Dieppe et Dieppe-Maritime ont présenté dix propositions pour faire évoluer la ligne. Leur objectif : associer les acteurs directement concernés par le ferry, des professionnels du maritime aux syndicats de marins, en passant par les entreprises et les associations.

La démarche dépasse la seule question du transport de passagers. La liaison avec Newhaven constitue une infrastructure de connexion avec le Royaume-Uni, susceptible d’influencer les déplacements, les échanges commerciaux et l’activité des entreprises liées au port. 

Le renouvellement de la DSP représente donc un enjeu de long terme pour le fonctionnement du port et l’économie locale. Une réunion publique organisée le 24 septembre à la salle des congrès a réuni près de 150 personnes et permis d’enrichir les propositions.