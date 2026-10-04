



Située dans un parc de sept hectares, l’Hostellerie de Levernois rejoint ainsi les établissements distingués par le Guide Michelin pour leur offre hôtelière. Cette demeure bourguignonne du XVIIIᵉ siècle compte 39 chambres et suites, un spa et deux tables.









Une distinction liée à l’ensemble du séjour





L’Hostellerie de Levernois est installée à quelques kilomètres de Beaune. Son domaine comprend des jardins, un potager et des espaces boisés. La maison est membre de Relais & Châteaux depuis 1991. Côté gastronomie, l’établissement dispose notamment de La Table de Levernois, qui détient une Étoile Michelin depuis 2008. Son offre comprend également un espace bien-être avec un spa Sisley de 700 m².





La Clé Michelin prend en compte plusieurs aspects de l’expérience proposée aux visiteurs, notamment l’environnement, l’accueil, l’offre gastronomique et les prestations de bien-être. La direction de l’établissement met également en avant une philosophie fondée sur l’authenticité, l’hospitalité et le sourire.





L’Hostellerie de Levernois développe par ailleurs une présence artistique au sein de ses différents espaces. Des sculptures monumentales, fresques et créations lumineuses sont installées dans les jardins, les salons et les espaces dédiés au bien-être.





Cette première Clé Michelin vient ainsi compléter les distinctions déjà obtenues par l’établissement et marque une nouvelle reconnaissance pour cette adresse de Côte-d’Or, qui confirme sa place dans l’hôtellerie de luxe en Bourgogne.























