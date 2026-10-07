Beautor : Le réseau d'eau potable se renforce et se sécurise

C'est une opération d'envergure pour sécuriser la ressource eau potable. Ces travaux répondent en effet à la question des métabolites de pesticides dans l’eau issue du captage de Beautor. Les concentrations mesurées restent inférieures aux valeurs sanitaires maximales et ne présentent donc pas de risque immédiat pour la santé des consommateurs. Elles dépassent toutefois les limites de qualité réglementaires, ce qui nécessite la mise en œuvre d’un plan d’actions destiné à rétablir durablement la conformité de l’eau distribuée.

Près d'un million d'euros investi

La communauté d'agglomération de Chauny Tergnier La Fère a donc décidé de renforcer la liaison entre les réseaux d’eau potable de La Fère et de Beautor. La canalisation existante, située rue de Tergnier, est ancienne et présente des diamètres variables, compris entre 60 et 100 mm. Elle ne dispose pas d’une capacité hydraulique suffisante pour répondre aux nouvelles conditions d’exploitation du réseau. Les travaux prévoient son remplacement sur 1,8 km par une canalisation en fonte de 200 mm. L'opération va aussi permettre de renouveler les branchements en plomb, encore existants et au final va améliorer les débits et les pressions. Elle va aussi renforcer le maillage du réseau et faciliter le transfert d'eau vers Beautor. L'investissement se monte à près d'un million d'euros et son financement prévisionnel repose sur une participation de 40 % de la DETR, soit 380 501,66 €, de 40 % de l’Agence de l’Eau, et de 20 % de la communauté d’agglomération.

Mutualisation de la ressource en eau

Le renforcement de la canalisation constitue la première étape d’un programme plus large. Celui-ci comprend également la réhabilitation du réservoir de La Fère, l’adaptation des équipements de pompage et la préparation d’une future unité de traitement de l’eau. L’objectif est de ne plus faire reposer l’alimentation de Beautor sur une ressource unique. À terme, le réseau pourra s’appuyer sur plusieurs ressources complémentaires issues de Beautor, La Fère et Danizy/ Charmes, renforçant ainsi sa résilience face aux aléas et notamment aux périodes de sécheresse.