La baguette de tradition mosellane a ses nouveaux maîtres en la matière. Réunis le 29 septembre à la Foire internationale de Metz, une vingtaine de professionnels du département ont participé au concours «Une des Meilleures Baguettes de Tradition de Moselle 2026», organisé par la Fédération des boulangers de la Moselle.

À l’issue de cette compétition, trois établissements ont été distingués pour leur savoir-faire artisanal.

Un nouveau titre pour L’Art du Pain

Pour l’établissement L’Art du Pain de Puttelange-aux-Lacs, qui a remporté ce concours, cette distinction vient récompenser un travail collectif, déjà primé pour son croissant, et sa galette aux amandes, tous deux jugés comme étant les meilleurs du Grand Est respectivement en 2025 et 2026. La boulangerie, ouverte en avril 2024 par Jean-Christophe Ziehl, confirme ainsi son savoir-faire dans plusieurs spécialités boulangères.

La deuxième place revient, elle, à La Vernoiserie, à Verny, tandis qu’À la Croisée des Pains, installé à Sainte-Marie-aux-Chênes, se place sur la troisième marche du podium.

Les résultats ont été annoncés par la Fédération des boulangers de Moselle à l’issue de cette compétition organisée dans le hall Gastronomie de la Foire internationale de Metz.

Au-delà de la reconnaissance professionnelle, ces concours offrent une visibilité médiatique et attirent de nouveaux clients, avec des retombées parfois spectaculaires. En 2025, la Boulangerie Hubert d’Élange avait remporté ce même concours (et de nombreux autres depuis son lancement), ce qui a contribué à la fulgurante notoriété de l’établissement dirigé par Frédéric Hubert qui a depuis pu ouvrir un second point de vente à Manom.