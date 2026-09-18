Organisée du 11 au 13 septembre, la Foire agricole de Sedan a notamment accueilli les sélections Grand Est de plusieurs concours boulangers. Côté pain de campagne, la boulangerie Hubert de Manom s’est hissée à la deuxième place du podium. Le premier prix revient au Fournil du Baraquin, à Monthermé (Ardennes), qui représentera la région lors de la finale nationale à Paris en octobre.

Un palmarès déjà bien fourni

Cette nouvelle ligne s’ajoute au palmarès déjà fourni de Frédéric Hubert. Le boulanger mosellan s’était déjà illustré en 2023 en décrochant le troisième prix national du Master du pain au chocolat, qui avait entraîné une forte hausse des ventes dans son premier établissement de Thionville-Élange.

Il avait également remporté le prix de la Meilleure galette de Moselle en 2025 et le titre régional dans cette même catégorie. En décembre 2025, il avait encore obtenu le deuxième prix national de la Meilleure galette aux amandes. Son établissement avait par ailleurs été sélectionné en 2024 pour l'émission «La Meilleure Boulangerie de France».

À l'issue du concours de Sedan, Frédéric Hubert a salué sur les réseaux sociaux cette nouvelle performance : «Derrière ce pain, il y a du savoir-faire, de l’exigence et beaucoup de passion. Il y a aussi l’entraide, la cohésion et cette envie de toujours progresser ensemble».