Ch'ti canon, Cap O Nord, Charbonnay... Le vin de notre région veut désormais se faire une place dans les rayons de la grande distribution. Le collectif de vignerons des Hauts-de-France Les 130 franchit dans ce sens un cap avec le lancement de «La Bande», une gamme de quatre cuvées 100% Chardonnay imaginée spécifiquement pour la GMS.

Derrière cette nouvelle marque, l'idée est de sortir des codes traditionnels du rayon vin pour rendre le produit plus lisible et plus identifiable. «La Bande» mise ainsi sur un univers graphique pop, coloré et incarné, destiné à attirer l'œil du consommateur et à simplifier son choix devant les linéaires. Les 130 réunit des vignerons des Hauts-de-France autour d'une démarche collective, dans une région où la viticulture connaît depuis quelques années un développement rapide. Avec «La Bande», le collectif cherche à transformer cet ancrage local en véritable levier commercial. Le pari se joue notamment sur les volumes.

Référencés dans 1 100 magasins

Les 130 sont déjà référencés dans plus de 1 100 magasins et souhaitent accélérer leur implantation en grande distribution. L'objectif affiché pour l'exercice 2026/2027 atteint ainsi 60 000 bouteilles commercialisées en grandes et moyennes surfaces (GMS).

Le lancement de cette gamme traduit aussi une évolution dans la stratégie du collectif. Plutôt que de proposer uniquement une offre identifiée par son origine ou son caractère viticole, Les 130 travaillent ici les codes de la consommation et de la distribution. Une gamme facilement identifiable, une identité visuelle forte et quatre références construites autour d'un même cépage, le Chardonnay.