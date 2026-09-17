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Rémilly : les Cuisines Grandidier fêtent leurs 70 ans en grandes pompes

Les Cuisines Grandidier fêtent ses soixante-dix ans d'activité. Pour marquer cet anniversaire, l’entreprise familiale ouvre exceptionnellement les portes de son atelier-showroom de Rémilly au grand public ces 19 et 20 septembre. Une belle occasion de découvrir les coulisses de sa fabrication et les évolutions d’une PME qui a su conjuguer savoir-faire artisanal et industrie 4.0.

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© Laurence Deleau. Denis Grandidier entouré de son épouse et de ses deux fils font perdurer le savoir-faire transmis de génération en génération depuis 1956.

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Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 17 septembre 2026 - Mis à jour le 17 septembre 2026

Fondées en 1956, les Cuisines Grandidier ont conservé leur ADN artisanal tout en faisant évoluer en profondeur leur outil de production. Sous l’impulsion de Denis Grandidier, de ses deux fils ingénieurs de formation, Lucas et Thibaut, et de son épouse, l’entreprise spécialisée dans la fabrication de cuisines haut de gamme a notamment investi près de 7 millions d’euros dans l’automatisation de ses procédés. 

Sa nouvelle ligne de production est aujourd’hui capable de fabriquer près de mille pièces différentes par jour. L’effectif est parallèlement passé de trois ou quatre salariés à une quarantaine en quelques années seulement.

Une immersion au cœur de l’entreprise

Pour célébrer son anniversaire et cette belle réussite familiale, l’entreprise entend partager son histoire avec le public et ses clients. Samedi 19 septembre, de 14 h à 18 h, et dimanche 20 septembre, de 10 h à 18 h, les visiteurs pourront ainsi découvrir les ateliers, la nouvelle ligne de fabrication et le showroom de Rémilly.

Le programme se veut également festif, avec des démonstrations culinaires proposées par les élèves du lycée hôtelier Raymond Mondon de Metz, un bar à cocktails ainsi qu’un stand de dégustation. Des conditions commerciales spéciales seront également proposées pour l’occasion.

Une soirée anniversaire réunissant clients, professionnels et élus est par ailleurs prévue ce jeudi 17 septembre, sur invitation uniquement.

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