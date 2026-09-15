Dans les coulisses d’Inédit, la joaillerie de Rouen

Diamant, rubis, saphir, émeraude, tourmaline, grenat, spinelle… Au 70, rue Jeanne-d’Arc, à Rouen, les gemmes n’ont plus aucun secret. Bienvenue chez Inédit, maison rouennaise de haute joaillerie artisanale fondée par Carole et Franck Margueron il y a 42 ans. L’entreprise familiale ouvre ses portes au public deux fois par mois pour plonger dans les coulisses de son savoir-faire.

Une fois passé le sas de sécurité, la boutique tout en hauteur se dévoile. Moquette grise au sol, lustre imposant au plafond et petites vitrines de chaque côté. Cet espace n’est pas la boutique originelle d’Inédit. «En 1984, Franck et Carole s’installent rue de la Vicomté, près de la place du Vieux-Marché, sur une surface de 17 m²», raconte Allix Jean-Nebbache, notre guide et conseillère de vente spécialisée en gemmologie. Ce n’est que quatre ans plus tard que le couple passionné de joaillerie prend place rue Jeanne-d’Arc, «avec d’abord le rez-de-chaussée uniquement, puis un agrandissement vers les étages en 2003», précise-t-elle. Bien installée à Rouen, Inédit pose ses valises à Paris en 2007.

La maison Inédit, c’est surtout une philosophie : «travailler des pierres naturelles non traitées», insiste Lucille Rempenault, gemmologue et assistante de direction de l’atelier parisien. C’est «notre cheval de bataille», ajoute-t-elle. Un véritable parti pris pour la maison, car «les pierres naturelles non traitées représentent moins de 10% de la production mondiale», note Allix Jean-Nebbache. Cet engagement lui a notamment permis d’obtenir deux grandes distinctions dans la profession : les labels Joaillerie de France et Entreprise du patrimoine vivant.

Du dessin à l'assemblage

À l’étage, les diamants et autres gemmes s’exposent. Chacun explore, scrute et contemple ces pierres fines et précieuses. Des pierres que les joailliers de l’atelier mettent en valeur en les sertissant sur une monture en or façonnée à la main.

Le processus de fabrication commence par une esquisse, puis par un dessin en CAO (conception assistée par ordinateur). Parfois, le client peut valider un prototype réalisé en résine grâce à une imprimante 3D. Mais «de la théorie de l’ordinateur à la pratique de la joaillerie, il y a des différences», nuance Romain, joaillier dans la maison depuis plusieurs années.

Car, le savoir-faire est avant tout entre leurs mains. «La particularité ici, c’est que les joailliers créent une pièce de A à Z», présente Wilfried Bondon, chef d’atelier de la joaillerie. Et ce sont toutes des pièces uniques, demandant «entre six et des centaines d’heures de travail en fonction de la pièce». Depuis 25 ans chez Inédit, il transmet désormais son expérience avec passion à la jeune génération. «Il m’a fallu dix ans pour maîtriser toutes les techniques», se souvient-il. «Et il y a encore tout un champ des possibles, que ce soit avec la matière ou avec les pierres.»

La renommée de la maison de joaillerie Inédit attire des clients du monde entier. «À Rouen, la clientèle étrangère représente 10 à 12% de notre chiffre d’affaires et, à Paris, près de 18%», dévoile Lucille Rempenault. «Nous avons beaucoup de clients venant des États-Unis qui recherchent la qualité, la pièce unique et la pierre naturelle», sourit-elle.