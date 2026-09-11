Tout au long de la journée, les visiteurs pourront déambuler entre les différents stands et échanger directement avec les créateurs. Les univers seront variés, avec notamment de la décoration et des objets artisanaux, des produits gourmands et dédiés au bien-être, de la papeterie et des créations artistiques, mais aussi des vêtements, bijoux et accessoires. Des ateliers créatifs pour les enfants et les adultes seront également proposés. Des tombolas et plusieurs animations viendront compléter le programme de cette journée consacrée à la création locale.

Donner plus de visibilité aux créateurs locaux

Créée à Metz en 2023 par six créatrices locales, l’association The Good Event est née d’un constat : les créateurs du territoire disposent de nombreux savoir-faire, mais ne disposent pas toujours de lieux pour présenter leurs réalisations et rencontrer directement leur public. Depuis sa première édition, organisée en avril 2023, le rendez-vous a progressivement trouvé son public et revient désormais pour une neuvième édition.

À travers cet événement, l’association cherche à créer un espace où créateurs et visiteurs peuvent se rencontrer, découvrir de nouvelles réalisations et échanger autour de la création indépendante et du savoir-faire local.