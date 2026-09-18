Du 3 octobre 2026 au 29 août 2027 prochains, le Forum départemental des Sciences invite petits et grands à explorer le monde fascinant des oiseaux avec «Tous à Plumes !». Une exposition immersive qui mêle découverte scientifique, expériences sensorielles et sensibilisation à la protection de la biodiversité. Plumes, chants, nids, migrations, becs, pattes… Les oiseaux n’auront bientôt plus de secrets pour les visiteurs du Forum départemental des Sciences. Conçue par Apex, spécialiste des expositions sensorielles itinérantes, l'expo propose un parcours ludique articulé autour de 28 modules interactifs et quatre espaces immersifs.

La visite commence par «L’aube des oiseaux», immersion sonore, avant de poursuivre avec la diversité des espèces, les particularités des plumes et plumages ou encore les mécanismes du vol. Une zone visuelle permet notamment de mieux comprendre comment les oiseaux parviennent à se déplacer dans les airs. Plus loin, l’espace «Chants et cris» invite à découvrir la richesse de leurs vocalisations. Photographies, jeux, observations et dispositifs sonores rythment ainsi le parcours.

Biodiversité

Mais derrière l’émerveillement, l’exposition rappelle aussi une réalité plus préoccupante : les populations d’oiseaux sont fragilisées par la disparition et la fragmentation des habitats, la pollution, la raréfaction des insectes, le changement climatique ou encore le braconnage. Un espace consacré à la protection propose des solutions concrètes, de l’installation de nichoirs à la plantation de haies, en passant par la restauration des mares ou l’engagement associatif.

Avec cette nouvelle exposition, le Forum départemental des Sciences, qui se prépare à célébrer ses 30 ans, poursuit sa mission de rendre les sciences accessibles et vivantes. L’occasion de porter un autre regard sur les oiseaux qui peuplent notre quotidien… et de comprendre pourquoi leur préservation nous concerne tous.