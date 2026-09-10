Le samedi 19 septembre et le dimanche 20 septembre 2026, les Journées européennes du patrimoine reviennent à La Fère et le musée Jeanne d'Aboville accueillera les visiteurs tout au long du week-end. Ce weekend exceptionnel s'accompagne d'un programme varié avec notamment une visite-quiz qui sera proposée les deux jours à 11 heures. L'occasion de découvrir le musée via un quiz concocté par l’équipe du musée ! En compagnie d’un guide, allez à la rencontre des collections via un quizz ludique qui demandera esprit de déduction et observation... et parfois un peu de chance. Ces visites seront accessibles sans réservation et durent une quarantaine de minutes.

Rencontre avec des conservateurs restaurateurs

Un autre temps fort du week-end sera proposé le samedi à 14 heures et consistera en une rencontre avec des restaurateurs d'œuvres d'art. Les conservateurs-restaurateurs Angélique Bigolet et Tiago de Souza Martin présenteront leur travail sur deux œuvres de Jean-Baptiste Lallemand qui reviennent de restauration en exclusivité pour les Journées du patrimoine. Angélique Bigolet apportera également la touche finale à une restauration sur place de deux petits panneaux de la Renaissance italienne. Ce moment est là encore accessible sans réservation.

Le musée propose également samedi et dimanche à 16h30 une visite inattendue. Le musée contient nombre de chefs-d’œuvres très largement commentés par les historiens de l’art et les guides-conférenciers. Cette visite se propose de parler des œuvres laissées dans l’ombre et peu mises en lumière qui ont pourtant bien des choses à dire. Autant de bonnes raisons de franchir les portes du musée de La Fère et de se cultiver lors des ces Journées européennes du patrimoine.