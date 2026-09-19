Les temps sont durs pour les librairies indépendantes. Pour la première fois, le nombre de fermetures de librairies a dépassé celui des ouvertures, selon les chiffres du Centre national du livre, publiés le 4 juin. Dans ce contexte mouvant, deux librairies indépendantes ont décidé de se rassembler à Rouen : la librairie généraliste L’Armitière et la librairie spécialisée dans la bande dessinée Au Grand Nulle Part. Les deux structures l’ont annoncé sur leurs réseaux sociaux.

«Depuis 20 ans, L’Armitière et Au Grand Nulle Part ont toujours travaillé ensemble. Au sein de l’association Libraires à Rouen, dans les festivals, en étant fournisseurs ensemble des collectivités locales et des bibliothèques», indique L’Armitière. «Ce qui nous lie, c’est notre conception du métier de libraire indépendant, notre amour pour les textes et les illustrations des autrices et des auteurs, notre goût pour le partage avec nos clients.»

Dès le 21 septembre

À partir du 21 septembre, la librairie spécialisée Au Grand Nulle Part quittera donc la rue du Général-Leclerc et installera ses bandes dessinées, comics et mangas dans les locaux de L’Armitière, rue Jeanne-d’Arc. «Après 24 ans, la librairie Au Grand Nulle Part s’apprête à vivre une nouvelle étape de son histoire», indique la structure. L’équipe rejoindra elle aussi ses nouveaux locaux. Les deux librairies voient dans cette opération «un pari gagnant sur l’avenir».

Pour «inventer la librairie des 20 prochaines années», la plus grande librairie indépendante de Rouen s’agrandit. Le déménagement des rayons a déjà commencé. En plus d’une offre qui devrait s’enrichir, L'Armitière souhaite devenir un véritable «lieu de vie». «Un café viendra enrichir votre expérience, pour accueillir des rencontres avec des auteurs, des bookclubs, des lectures et de nombreux ateliers», avait annoncé la structure en avril dernier.

La librairie souhaite également accorder «une place toute particulière à la jeunesse». «Parce que la lecture des enfants, des adolescents et des jeunes adultes est aujourd’hui un enjeu majeur pour tous les acteurs du livre et de la culture, nous avons souhaité aller plus loin», explique-t-elle.