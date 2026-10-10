C'est une manière originale de célébrer la Semaine du Goût, dont le but est de promouvoir la culture du patrimoine culinaire et du bien manger. Du 13 au vendredi 16 octobre 2026, le centre commercial Carrefour Creil-Saint-Maximin accueille un restaurant éphémère bistronomique.

Cet événement est organisé en partenariat avec l’Institut national de formation et d'application (INFA) et Carrefour. Ainsi, en cuisine et en salle, les apprentis du CFA INFA Le Manoir, accompagnés de leurs formateurs, proposeront chaque midi un menu complet à 20 euros, élaboré à partir de produits frais et de saison. Installé sous le dôme de la galerie, ce restaurant éphémère permettra aux visiteurs de découvrir le savoir-faire des apprentis du CFA INFA Le Manoir dans des conditions proches de celles d’un véritable restaurant.

Ce restaurant possède un autre enjeu. De la préparation des plats au service en salle, les jeunes en formation seront pleinement impliqués aux côtés de leurs formateurs. Une mise en situation professionnelle qui leur permettra donc de mettre en pratique leurs apprentissages, de travailler en équipe et d’aller directement à la rencontre du public.

Découverte des métiers de l’hôtellerie-restauration

Ce restaurant éphémère se veut également pédagogique. Ces quatre journées permettront de faire découvrir au public les métiers et les formations de l’hôtellerie-restauration. En parallèle, un espace d’information sera installé dans la galerie et présentera les différentes formations proposées par l’INFA Le Manoir. Les visiteurs pourront ainsi d’échanger autour des parcours et des débouchés du secteur.



«Ce restaurant éphémère prolonge ainsi le travail mené toute l'année par le CFA INFA Le Manoir. Installé à Gouvieux, ce centre forme jeunes et adultes aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Le centre a développé une expertise reconnue dans la formation aux métiers de l’hôtellerie-restauration grâce à une pédagogie fondée sur l’action et la mise en situation professionnelle et un solide réseau d’entreprises», précise le centre commercial Carrefour Creil-Saint-Maximin



