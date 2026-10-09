La jeune commerçante vient de franchir une nouvelle étape en quittant son petit kiosque pour s’installer quelques mètres plus loin, dans un local de 150 m² resté fermé pendant trois ans. Une opération qui lui permet de tripler sa surface de vente et de transformer son commerce en véritable maison de la presse.

Pour cette enfant du pays, le déménagement représente une nouvelle visibilité et surtout la possibilité d’élargir son offre. Presse, librairie, cadeaux, jeux de loterie de la Française des Jeux, mais aussi un rayon de maroquinerie vient compléter l'activité. «La maroquinerie a fermé, alors j'ai décidé d'en proposer une petite sélection. Le boulanger est fermé le lundi, je fais également un dépôt de pain ce jour-là», explique la commerçante.

Cette diversification répond à une volonté simple. Répondre aux besoins des habitants et leur donner davantage de raisons de pousser la porte du magasin. Une stratégie qui prend tout son sens dans une petite ville où chaque commerce contribue à l’animation du centre-ville.

Miser sur le commerce local

Avec son statut de maison de la presse, Aurélie Boutard entend également développer son activité autour du livre. Les clients peuvent désormais commander leurs ouvrages en Click & Collect et venir les retirer directement en boutique. La commerçante propose également de reprendre les livres d’occasion en échange de bons d’achat utilisables dans le magasin. «Les gens lisent encore. J’essaie d’avoir les nouveautés, car ils tiennent à leur commerce local et y sont attachés», constate-t-elle. Une clientèle qu’elle connaît bien, puisque Aurélie est née à Ham. Son parcours local nourrit d'ailleurs une relation de proximité avec les habitants. «Je connais beaucoup de monde. J’ai été sapeur-pompier volontaire pendant dix ans», raconte-t-elle.

Une activité qu’elle a arrêtée pour être davantage disponible pour ses enfants. Mais le commerce a rapidement repris une place importante dans son quotidien. Du lundi au samedi, la commerçante est derrière son comptoir. « Aujourd’hui, je dois dire que je ne les vois pas beaucoup », sourit-elle.

Des aides pour moderniser le commerce

Pour mener à bien ce projet, la jeune entrepreneuse a pu bénéficier de plusieurs dispositifs d’accompagnement et d’aides à la modernisation des commerces, notamment avec le soutien du ministère de la Culture, de la Communauté de communes de l’Est de la Somme, de la Région et de la Ville de Ham.

Un accompagnement qui a contribué à concrétiser son changement d’échelle. Mais derrière l’enthousiasme, Aurélie Boutard n’élude pas les difficultés auxquelles sont confrontés les petits commerçants, notamment le poids des charges. «Nous ne sommes pas prêts et cela peut être décourageant», souligne la trentenaire. Une réalité qui n’entame pourtant pas son envie d’avancer. De nouveaux projets sont déjà en réflexion pour continuer à faire évoluer la boutique. Un pari entrepreneurial que cette jeune commerçante mène avec énergie et un solide attachement à sa ville.