Cette édition du festival Les Photaumnales se teinte d'une couleur particulière car elle célèbre cette année le bicentenaire de la photographie. Intitulée "La Photographie et après ?", cette édition s'installe en intérieur et en extérieur sur l'ensemble de la région, explorant les territoires mouvants de la post-photographie.

Et l'exposition promet d'être riche. Au sein du Quadrilatère de Beauvais, l’histoire de la photographie est présentée, de sa création il y a 200 ans aux pratiques les plus contemporaines. Pour ce faire, trois temps forts sont prévus : une exposition patrimoniale sur deux siècles de photographie dans le Beauvaisis, l'œuvre de Stéphane Couturier, artiste français majeur faisant le lien entre les pratiques traditionnelles et contemporaines et la présentation de six projets issus du champ de la post-photographie.

Cette ouverture du bicentenaire est également marquée par un partenariat d'envergure avec la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP), qui ouvre ses fonds pour exposer 25 grands noms de l'histoire de la photographie dans un parcours à travers les communes de la région.

Une exposition qui s'exporte

Déployée sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France, la programmation s’étend sur de nombreux lieux partenaires à Clermont-de-l'Oise, Amiens, Berck et Noyon. Une large partie des expositions se déroule en extérieur, formant un parcours artistique accessible au public à travers les petites communes de Picardie. Ces actions, portées par Diaphane, visent à faire du festival un temps fort de rencontres, d’échanges, de curiosité et d’ouverture, renforçant l'accès à la culture pour les habitants des zones rurales et urbaines.