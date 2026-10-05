Initié par le collège Croix de Metz de Toul, l'association Jeunes et Cité et le photographe Quentin Cabocel, ce projet collaboratif met en lumière des parcours de vie inspirants afin de remobiliser des collégiens en perte de motivation scolaire à travers la découverte de trajectoires professionnelles et personnelles diverses.

Une synergie locale pour la persévérance scolaire

Depuis le 28 septembre 2026, l'Hôtel du Département de Meurthe-et-Moselle, situé à Nancy, est le théâtre d'une initiative socio-éducative marquante. L'exposition « Miroir de réussites » résulte d'un partenariat étroit entre le collège Croix de Metz de Toul, les éducateurs de l'association Jeunes et Cité, et le photographe Quentin Cabocel. Ensemble, ils ont accompagné des collégiens à la rencontre de femmes et d'hommes aux parcours résilients. Ce projet vise directement à stimuler la curiosité des élèves et à redonner du sens à leurs apprentissages en les confrontant à des réalités économiques et humaines concrètes.

L'art et le dialogue comme leviers d'insertion

Devenus pleinement acteurs de la démarche, les jeunes ont préparé les interviews et réalisé les portraits photographiques exposés à l'Agora Michel-Dinet. Les échanges partagés révèlent que la réussite économique et professionnelle n'est pas un long fleuve tranquille, mais le fruit d'efforts, de doutes et de persévérance. À travers l'image et la parole, l'événement démontre l'impact des rôles modèles sur la confiance en soi des futurs actifs du territoire, invités à croire de nouveau en leurs capacités et à mieux se projeter dans l'avenir.

Le public et les acteurs économiques locaux peuvent visiter librement cette exposition accessible aux horaires d'ouverture habituels du département jusqu'au 23 octobre prochain. Une belle occasion de valoriser l'engagement de la jeunesse locale et de rappeler qu'un parcours sinueux peut mener aux plus belles réussites.