Peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes... Vous avez jusqu'au 30 novembre 2026 pour vous inscrire pour les prochaines Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes qui auront lieu les 22 et 23 mai 2027. C'est l'occasion pour les artistes de faire découvrir leurs ateliers, leurs univers et de faire partager leur passion avec le public. Tout en faisant rayonner la création artistique sur le territoire !

140 lieux ouverts en mai dernier

En mai 2026, plus de 140 lieux avaient ouvert leurs portes dans le Pas-de-Calais, avec 130 artistes et collectifs d'artistes qui ont rencontré les visiteurs et fait découvrir leurs techniques et leurs œuvres, dans leurs espaces personnels : anciens corps de ferme réhabilités, lofts urbains ou encore ateliers nichés au cœur de jardins secrets. Au-delà de la découverte artistique, de belles surprises architecturales vous attendent aussi pour ces journées particulières. En mai, plusieurs démonstrations en direct avaient rythmé ces journées : modelage d'argile, techniques de gravure ou encore création de vitraux.

Du bassin minier à la Côte d'Opale en passant par les Flandres, ces Portes Ouvertes sont l'occasion de moments d'échanges privilégiés. «Cet évènement porté par la collectivité s’inscrit dans sa politique culturelle : favoriser l’accès de toutes et tous aux pratiques artistiques et valoriser la créativité locale au plus près des habitants. La manifestation a pour ambition de faire découvrir toute la richesse des arts visuels dans le Pas-de-Calais, grâce à celles et ceux qui les font vivre ! Une très belle opération riche d’échanges, de partages et de découvertes !» a commenté Jean-Claude Leroy, président du Département du Pas-de-Calais.

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