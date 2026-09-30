Sur environ 1,5 kilomètre, les visiteurs pourront découvrir plus de 12 000 installations lumineuses réparties dans différents espaces du parc. Certaines atteindront plus de 10 mètres de hauteur. Cette année, le parcours fera notamment une place aux traditions et aux légendes locales. Une scène consacrée à Halloween mettra ainsi en avant deux figures du patrimoine mosellan : le Graoully et la Rommelbootzennaat, cette tradition des «betteraves grimaçantes» également connue en Lorraine. Le festival Bêtes et Sorcières du Département de la Moselle participe à la mise en valeur de cette tradition. Au total, le parcours sera organisé autour de 12 tableaux, avec des installations inspirées de différentes cultures et traditions à travers le monde.

Un parcours adapté au fonctionnement du zoo

Le festival est également conçu en tenant compte de l’environnement et du bien-être des animaux. Les lanternes utilisent des LED basse consommation et sont réutilisées d’une édition à l’autre, avec un renouvellement de leur habillage. Le parcours est par ailleurs préparé avec les soigneurs, vétérinaires et éthologues du parc. L’intensité des lumières et le niveau sonore peuvent notamment être adaptés afin de garantir le bien-être des animaux présents dans le zoo.

Un rendez-vous qui attire chaque hiver

Depuis sa création, Luminescences s’est installé dans le calendrier hivernal du Zoo d’Amnéville. Le festival accueille aujourd’hui près de 150 000 visiteurs chaque hiver, selon les chiffres communiqués par le parc. L’édition précédente avait également attiré un public déjà habitué au rendez-vous : 60% des visiteurs avaient participé à au moins une édition auparavant. Cette nouvelle édition accompagnera ainsi les 40 ans du Zoo d’Amnéville jusqu’au printemps 2027.