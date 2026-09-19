Mondial Relay by InPost souhaite être davantage inclusif

Le rendez-vous était donné au siège de l’enseigne de distribution de colis. Mondial Relay byInpost a convié partenaires, élus et salariés à Villeneuve d’Ascq ce 18 septembre pour signer avec l’Agefiph une convention de développement de l’emploi.

«Cette convention est le début du travail, et certainement pas la fin, introduit David Lewkowitz, le PDG. Ce n’est pas seulement une intention mais un véritable engagement. C’est important de montrer que des entreprises privées s’inscrivent dans cette démarche volontariste d’inclusion».

Arrivé il y a un an à la tête de Mondial Relay, David Lewkowitz porte la question de l’insertion au cœur de ses priorités. «L’inclusion amène une dynamique positive et nous sommes convaincus qu’il est possible de l’accélérer», poursuit-il. Un diagnostic mené fin 2025 dévoile un taux de 3,7% de personnes en situation de handicap au sein de Mondial Relay by InPost (77 personnes se sont déclarées en situation de handicap sur un effectif total de 2 102 salariés), un taux en-deçà de l’objectif minimum légal de 6%.

Adapter les postes pour faciliter l’employabilité

«Je suis sûr que des salariés, porteurs d’un handicap non visible, ne se sont pas déclarés. Recruter de nouvelles personnes, c’est notre engagement mais faciliter le quotidien de celles déjà en poste en les accompagnant, en adaptant leur poste, est aussi notre priorité», indique le PDG.

L’entreprise se donne désormais trois ans pour atteindre les 6% et annonce recruter ces prochains mois 45 personnes en situation de handicap. «Notre rôle est justement d’accompagner cette transition, cette nouvelle façon de procéder, appuie Christian Ploton, président de l’Agefiph. Le handicap n’est pas un sujet isolé, il s’intègre dans le management général».

Après avoir dressé un état des lieux de la situation, la convention va permettre d’identifier les domaines prometteurs en termes de recrutement mais aussi de préciser des indicateurs de mesure des actions entreprises. «Lorsque l’engagement est impulsé au plus haut dans l’entreprise, cela est un gage de réussite future car la volonté de changement est inscrite au cœur de la stratégie de l’entreprise», observe Christian Ploton.