











Delaunay Vins & Domaines vient de décrocher la certification B Corp. Pour l’obtenir, le groupe a répondu à 247 questions portant sur son modèle et ses pratiques. Il a obtenu un score de 88,1 points. Cette certification concrétise l’un des objectifs structurants de la stratégie RSE du groupe.





Des engagements auprès de la filière et des salariés

Le groupe fonde son modèle sur l’éthique, la responsabilité et des relations durables avec l’ensemble de son écosystème. En 2025, il a mis en place une charte éthique ainsi qu’un code de conduite fournisseurs. Ses approvisionnements ont également progressé vers des produits certifiés Bio ou HVE : 87,3 % des achats de raisins, moûts et vins en vrac étaient concernés en 2025, contre 16,8 % en 2023.

La politique sociale repose de son côté sur la formation, la sécurité, le dialogue et la transmission des savoir-faire. Les collaborateurs ont suivi 574 heures de formation en 2025, sur des sujets allant de la sécurité au digital, en passant par la dégustation et la réglementation. La prévention fait également partie des actions menées, avec 18,4 % des effectifs formés comme Sauveteurs Secouristes du Travail. Quatre alternants et deux stagiaires ont par ailleurs rejoint le groupe en 2025.





Qualité des vins et réduction des impacts

La démarche concerne aussi la qualité des vins et l’évolution des produits. En 2025, Edouard Delaunay et Abbotts & Delaunay ont obtenu 208 distinctions. Le groupe indique également un taux de non-conformité de 0,03 % des bouteilles commercialisées et travaille sur des innovations liées notamment à de nouveaux territoires de consommation.

Sur le volet environnemental, Delaunay Vins & Domaines a mis en place plusieurs actions dans ses vignobles, comme les couverts végétaux hivernaux, la plantation de haies et le pâturage ovin. En deux ans, la consommation de verre a diminué de 5,3 %. En 2026, le groupe a réalisé son Bilan Carbone et installé une centrale photovoltaïque sur son site de Nuits-Saint-Georges.



















