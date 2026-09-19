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Idak Food Group investit dans une nouvelle ligne de cookie dough à Aire-sur-la-Lys

Le groupe suisse Idak Food Group, spécialisé dans le surgelé premium, installe d’ici la fin de l’année 2026 une nouvelle ligne de production de « cookie dough » (pâte à cookie), au sein du site de production Boncolac (filiale d'Onoré intégrée à IDAK), situé à Aire-sur-la-Lys dans le Pas-de-Calais.


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© Idak Food Group

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Par L.R
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 19 septembre 2026 - Mis à jour le 19 septembre 2026

Le groupe helvétique Idak Food Group déploie une feuille de route ambitieuse dans le Pas-de-Calais à la suite du rachat stratégique de l'entreprise Onoré. Le site d’Aire-sur-la-Lys a été sélectionné pour accueillir une toute nouvelle ligne industrielle dédiée à la cookie dough, un segment du snacking en pleine croissance. Face à une consommation globale moins dynamique, ce segment tire son épingle du jeu en s'adaptant aux nouvelles habitudes des consommateurs. L'objectif pour l'industriel est d'optimiser et d'automatiser son outil de production régional.

Une modernisation globale des usines françaises

Cet investissement s’intègre dans un plan de 5 millions d’euros alloué aux usines de l'Hexagone pour 2026. Outre le Pas-de-Calais, d'autres sites français bénéficient de ce programme de modernisation. C'est notamment le cas de l’usine de Geneston (Loire-Atlantique), qui va s'équiper d'un robot d'automatisation pour le conditionnement des macarons. Le groupe, désormais fort d'un siège historique à Toulouse (Haute-Garonne) via Onoré, centralise ses investissements pour pallier les pénuries de main-d’œuvre et améliorer les conditions de travail.

Grâce à cette restructuration industrielle et au développement de produits phares, la nouvelle entité vise désormais une croissance annuelle de 10 % pour atteindre le statut d'ETI européenne de premier plan.