Le groupe helvétique Idak Food Group déploie une feuille de route ambitieuse dans le Pas-de-Calais à la suite du rachat stratégique de l'entreprise Onoré. Le site d’Aire-sur-la-Lys a été sélectionné pour accueillir une toute nouvelle ligne industrielle dédiée à la cookie dough, un segment du snacking en pleine croissance. Face à une consommation globale moins dynamique, ce segment tire son épingle du jeu en s'adaptant aux nouvelles habitudes des consommateurs. L'objectif pour l'industriel est d'optimiser et d'automatiser son outil de production régional.

Une modernisation globale des usines françaises

Cet investissement s’intègre dans un plan de 5 millions d’euros alloué aux usines de l'Hexagone pour 2026. Outre le Pas-de-Calais, d'autres sites français bénéficient de ce programme de modernisation. C'est notamment le cas de l’usine de Geneston (Loire-Atlantique), qui va s'équiper d'un robot d'automatisation pour le conditionnement des macarons. Le groupe, désormais fort d'un siège historique à Toulouse (Haute-Garonne) via Onoré, centralise ses investissements pour pallier les pénuries de main-d’œuvre et améliorer les conditions de travail.

Grâce à cette restructuration industrielle et au développement de produits phares, la nouvelle entité vise désormais une croissance annuelle de 10 % pour atteindre le statut d'ETI européenne de premier plan.







