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À Metz, le supermarché Auchan du centre Saint-Jacques laisse la place à Intermarché

Le supermarché Auchan du centre Saint-Jacques, à Metz, s’apprête à changer d’enseigne. Le magasin deviendra Intermarché à l’automne, dans le cadre du vaste projet de rapprochement entre Auchan et le groupement Les Mousquetaires. Une transformation qui entraînera une fermeture temporaire en novembre pour permettre la réalisation des travaux.

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© Mappy. L'enseigne Auchan du Centre Commercial Saint-Jacques avait remplacé, en 2017, l'enseigne Simply Market à la suite d'un plan de bascule global du groupe Auchan.

© Mappy. L'enseigne Auchan du Centre Commercial Saint-Jacques avait remplacé, en 2017, l'enseigne Simply Market à la suite d'un plan de bascule global du groupe Auchan.

Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 28 septembre 2026 - Mis à jour le 28 septembre 2026

Situé place du Forum, le supermarché Auchan doit passer sous enseigne Intermarché prochainement. L’Autorité de la concurrence a validé en juillet le projet prévoyant le passage de 167 magasins Auchan sous les enseignes Intermarché ou Netto d’ici à 2027.

Au centre Saint-Jacques, la bascule commerciale est programmée le 31 octobre 2026. Le magasin fermera pendant environ deux semaines en novembre afin de réaliser les travaux nécessaires à sa transformation et à son changement de bannière. 

Une opération qui concerne aussi les salariés

Côté personnel, ce changement s’inscrit dans le montage particulier retenu par Auchan et Intermarché : une entreprise commune doit exploiter une partie des magasins sous franchise Intermarché ou Netto, tandis que les salariés restent, dans ce schéma, rattachés à Auchan.

Le supermarché du Saint-Jacques ne sera d’ailleurs pas le seul concerné à Metz. Les magasins Auchan à La Patrotte, rue du XXe Corps américain et avenue de Strasbourg figurent dans la liste des établissements appelés à changer d’enseigne. À l’échelle mosellane, les Auchan de Thionville, Freyming-Merlebach et Spicheren sont eux aussi concernés.

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