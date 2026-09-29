Verdun : 60 exposants réunis pour le marché d’automne

À Verdun, le Marché Couvert se prépare à accueillir une nouvelle animation commerciale. Vendredi 2 octobre, de 8 h à 13 h, 60 exposants participeront au marché d’automne organisé sur le site. Au-delà de l’animation proposée aux habitants, ce rendez-vous constitue une occasion pour les commerçants, producteurs et acteurs associatifs présents de rencontrer directement leur clientèle dans un lieu dédié aux échanges commerciaux.

La programmation associera produits et restauration, avec notamment trois soupes préparées par la section restauration du lycée Alain Fournier, une foire aux épices portée par Les Jardins de Villers et un atelier consacré à la permaculture avec Alain Python, maraîcher bio du Grand Verdun. Plusieurs enseignes proposeront également une offre de restauration sur place ou à emporter. Le Conservatoire de musique de Verdun participera à la matinée, tandis qu’un espace sera consacré au programme Transversales 2026.

Les marchés renforcent le commerce de proximité

À l’échelle nationale, les marchés alimentaires et les animations commerciales constituent des points de contact directs entre producteurs, commerçants et consommateurs. En regroupant plusieurs activités au même endroit, ces rendez-vous permettent de diversifier l’offre proposée aux habitants et de créer davantage d’occasions de fréquentation des commerces de proximité. Ils peuvent également favoriser la mise en avant des productions locales, des savoir-faire et des petites entreprises qui disposent ainsi d’un espace pour présenter leurs produits directement au public. Dans les centres-villes, ces événements participent aussi à renouveler les usages des équipements commerciaux en associant achats, découverte, restauration, ateliers et temps de convivialité.