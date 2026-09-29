À Rouen, le groupe Matmut franchit une nouvelle étape dans son engagement en faveur de l’intérêt général avec le lancement de Dota Bene. Ce fonds de dotation veut intervenir à un moment clé pour les associations : celui où une initiative prometteuse doit passer de l’expérimentation à un modèle capable de durer. Pendant un an, les structures sélectionnées bénéficieront d’un accompagnement stratégique réalisé avec un expert, afin de consolider leur méthodologie, mesurer leur impact et construire un modèle économique viable.

Le premier appel à projets est ouvert aux associations, fondations et structures à but non lucratif existant depuis au moins deux ans. Trois domaines sont ciblés : la pair-aidance en santé mentale, le lien social dans le cadre de vie des seniors et le développement de l’esprit critique. Les candidatures sont ouvertes sur la plateforme dédiée au fonds jusqu'au 12 octobre.

Les associations cherchent des modèles durables

Le dispositif intervient dans un contexte où les structures associatives doivent composer avec des financements publics et privés plus difficiles à mobiliser, ainsi qu’avec une complexité administrative croissante, selon le groupe Matmut. L’enjeu dépasse donc le seul financement d’un projet : il s’agit aussi d’aider les associations à structurer leur fonctionnement et à démontrer leur impact.

À travers Dota Bene, le groupe complète ses engagements existants, notamment ceux de la Fondation Matmut Paul Bennetot dédiée à l’innovation en santé. Le fonds s’appuie également sur un comité méthodologique composé de personnalités qualifiées et de collaborateurs du groupe Matmut pour participer à la sélection des projets.