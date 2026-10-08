Les Chambres de commerce et d'industrie (CCI) de Normandie tirent la sonnette d'alarme. Et pour cause, le projet de loi de finances pour 2027 prévoit une réduction de 125 millions d’euros des ressources des CCI, soit une baisse de 25% de leur budget. Le réseau consulaire alerte sur les conséquences de cette mesure pour l’accompagnement des entreprises, la formation et les territoires.

Une baisse des moyens pourrait ainsi réduire la capacité des CCI à assurer un accompagnement de proximité, notamment auprès des TPE et PME. La formation pourrait également être affectée alors que les entreprises rencontrent déjà des difficultés à recruter.

La demande d'accompagnement progresse

Cette annonce intervient alors que la demande d’accompagnement progresse. En 2025, plus de 1,2 million d’entreprises et de porteurs de projets ont sollicité les CCI, soit 5,7% de plus qu’un an auparavant.

En Normandie, les CCI représentent plus de 142 000 entreprises et leurs 14 centres de formation ont formé 39 229 personnes en 2025, dont 13 430 alternants. Le réseau intervient notamment sur la création et la transmission d’entreprises, le recrutement, l’intelligence artificielle, la décarbonation et le développement à l’international.

Le réseau rappelle avoir déjà vu ses ressources diminuer de 64% en quinze ans. Il met également en avant l’impact économique de son action : selon une enquête OpinionWay réalisée en 2025, chaque euro confié aux CCI générerait 5,30 euros de valeur pour l’économie française.