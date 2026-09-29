Dieppe : une journée gratuite pour maîtriser les outils numériques

À Dieppe, le numérique s’invite au hall de la mairie le mercredi 30 septembre, de 9 heures à 17 h 30. La Ville, SOStech et AG2R La Mondiale proposent une journée gratuite d’ateliers et de conseils, avec un programme particulièrement tourné vers les seniors. L’objectif est très concret : apprendre à utiliser un smartphone, acheter en ligne en sécurité, gérer ses photos et documents ou encore accéder à des services comme Ameli, Doctolib et Mon espace santé.

La journée abordera également les arnaques en ligne, les fausses informations et la protection des données. Un atelier sera consacré à l’intelligence artificielle dès le matin, tandis que Google Maps, Canva ou encore le stockage sécurisé seront proposés dans l’après-midi. Des stands permettront aussi de découvrir la réalité virtuelle et les dispositifs locaux liés à la santé et à l’accompagnement social.

La fracture numérique touche davantage les seniors

Au-delà de l'accompagnement des seniors, cette initiative répond à une difficulté qui concerne une partie importante de la population française. En 2025, 7% des 16-74 ans étaient en situation d’illectronisme, selon l’Insee. Chez les 60-74 ans, cette proportion atteignait 13%. Pour les 75 ans ou plus, elle s’élevait à 54%.

Cette fracture numérique a aussi une dimension économique. Les achats en ligne, les démarches administratives et l'accès aux services de santé passent de plus en plus par internet. En 2025, 63,6% des Français de 15 ans ou plus avaient effectué un achat en ligne au cours des trois derniers mois, mais cette proportion tombait à 19,4% chez les 75 ans ou plus.