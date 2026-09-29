Economie
Dieppe (76) Dieppe (76)
En bref

Dieppe : une journée gratuite pour maîtriser les outils numériques

La Ville de Dieppe organise mercredi 30 septembre une journée gratuite consacrée au numérique, avec des ateliers destinés notamment aux seniors. 

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
© Eve / Adobe stock (Généré à l’aide de l’IA). Dieppe organise une journée dédiée au numérique.

© Eve / Adobe stock (Généré à l’aide de l’IA). Dieppe organise une journée dédiée au numérique.

Par J.M
La Gazette Normandie
Publié le 29 septembre 2026 - Mis à jour le 29 septembre 2026

À Dieppe, le numérique s’invite au hall de la mairie le mercredi 30 septembre, de 9 heures à 17 h 30. La Ville, SOStech et AG2R La Mondiale proposent une journée gratuite d’ateliers et de conseils, avec un programme particulièrement tourné vers les seniors. L’objectif est très concret : apprendre à utiliser un smartphone, acheter en ligne en sécurité, gérer ses photos et documents ou encore accéder à des services comme Ameli, Doctolib et Mon espace santé.

La journée abordera également les arnaques en ligne, les fausses informations et la protection des données. Un atelier sera consacré à l’intelligence artificielle dès le matin, tandis que Google Maps, Canva ou encore le stockage sécurisé seront proposés dans l’après-midi. Des stands permettront aussi de découvrir la réalité virtuelle et les dispositifs locaux liés à la santé et à l’accompagnement social.

La fracture numérique touche davantage les seniors

Au-delà de l'accompagnement des seniors, cette initiative répond à une difficulté qui concerne une partie importante de la population française. En 2025, 7% des 16-74 ans étaient en situation d’illectronisme, selon l’Insee. Chez les 60-74 ans, cette proportion atteignait 13%. Pour les 75 ans ou plus, elle s’élevait à 54%. 

Cette fracture numérique a aussi une dimension économique. Les achats en ligne, les démarches administratives et l'accès aux services de santé passent de plus en plus par internet. En 2025, 63,6% des Français de 15 ans ou plus avaient effectué un achat en ligne au cours des trois derniers mois, mais cette proportion tombait à 19,4% chez les 75 ans ou plus.