Des tuyauteurs, des chaudronniers, des soudeurs, spécialisés dans l’industrie agroalimentaire au nombre de 15 ont intégré l’équipe. Les clients sont issus du secteur agroalimentaire, des amidonneries, sucreries, conserveries et des plus gros sites agrochimiques. Éric Mourière, directeur général depuis 2010, explique : «Nous fabriquons du sur mesure, notre bureau d’études et de projets réalise les plans. La préfabrication est faite en atelier, et nous exécutons les travaux sur les sites des clients. Nous effectuons les contrôles réglementaires. Nous prenons aussi en charge la réparation des équipements dans nos ateliers ainsi que la réalisation, avec nos moyens d’usinage, de toute pièce ou ensemble de pièces. L’entreprise travaille 24 heures sur 24, devant répondre au plus vite aux pannes survenant chez les clients».

Deux nouveaux bâtiments depuis 2025

En novembre 2025, EMIP a inauguré une structure très haute, de 2700 m², pour fabriquer des pièces de onze mètres par huit que sont des cuves de stockage de produits, des passerelles, des trémies, des tapis roulants. Éric Mourière détaille : «Nous avons aussi aménagé dans un atelier existant une salle blanche afin de concevoir des produits en inox, permettant qu’aucune pollution ne s’introduise dedans, et ce pour répondre aux exigences de nos clients en alimentaire, pharmaceutique et cosmétique»

Le deuxième bâtiment, de 250 m², encore en construction, sera opérationnel au deuxième trimestre 2027. Il accueillera l’accroissement du bureau d’études des chefs de projets et ingénieurs, des salles de réunion et de formation. Cette dernière est primordiale pour le développement de l’entreprise. Ces formations sur les métiers de la sécurité et de la sécurité alimentaire sont dispensées en collaboration avec l’Apave. EMIP est dans la démarche qualité pour obtenir la certification ISO 9001.

«Progresser est notre maître-mot»

Éric Mourière a comme objectif «l’amélioration de la satisfaction de nos clients de manière continue. Nous avons 120 clients actifs dans les Hauts-de-France et régions voisines. Nous avons réalisé en 2025, un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros. Nous employons 160 salariés dont huit embauchés en janvier de cette année. En 2010, nous étions 60».

