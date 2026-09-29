L'Aisne a brillé lors du championnat du monde de la frite organisé sur la Grand place d'Arras samedi 26 septembre. Dans la catégorie chips artisanale, la marque axonaise La Chips française a ainsi remporté le premier prix. Créée en 2019 par les associés André Vanlerberghe et Florent Dufrenois, cette chips artisanale est produite à Saint-Aubin, près de Soissons. Et ce titre vient donc récompenser un produit d'exception travaillé localement avec des ingrédients de qualité dont la fameuse échalote picarde.

Un concours réussi

Les associés se sont pliés aux règles du concours à savoir réaliser leurs chips à la main en 45 minutes. L’organisation du plan de travail, la présentation du produit, l’homogénéité de la coloration, la croustillance, la saveur et l’assaisonnement ont ainsi compté dans la notation du jury. La découpe des pommes de terre devait aussi répondre à un cahier des charges précis et respecter l’épaisseur et la régularité des lamelles. Des aspects qui impactent directement la qualité de la cuisson.

Cette distinction vient donc récompenser leur savoir-faire et va contribuer à mieux faire connaître leur marque qu'on retrouve dans de nombreux commerces en Picardie mais aussi dans des enseignes de grande distribution. Les saveurs du terroir picard n'ont sûrement pas fini de convaincre les jurys et de séduire les palets des gourmands.