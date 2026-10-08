Une session d'information à destination des nouveaux élus comme les maires et adjoints mais aussi des secrétaires de mairie. La vente d'alcool, les licences et débits de boisson sont strictement réglementés et les maires ont été informés sur leurs droits et leurs devoirs en la matière. Jean-Marie Serre, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih 02), a organisé une quatrième session depuis la tenue des élections municipales en mars dernier. «Les maires, notamment nouvellement élus, ne se doutent pas de toute la réglementation en vigueur, il est important que cette information soit délivrée, salue Jean-Marie Serre, président de l'Umih 02. Depuis 2011, ce sont les maires qui ont en charge l'enregistrement et les permis d'exploitation des licences, et non plus les Douanes comme auparavant».

Des règles à faire respecter

Parmi les règles évoquées toute la journée à Crécy-sur-Serre, face à des élus et secrétaires de mairie provenant de tout le département, il est rappelé qu'un club sportif n'a pas le droit d'organiser plus de dix manifestations avec alcool par an, cinq pour toutes autres associations, et cela sans parler du type de boissons alcoolisées autorisées à vendre. Le formateur Jean-Claude Moulin n'hésite d'ailleurs pas à rappeler et à tester l'assistance sur les différentes catégories de boissons et les différentes licences existantes. Il rappelle également que les zones de vente et de distribution d'alcool sont strictement encadrées par un arrêté préfectoral : autant de règles à connaître et faire respecter donc au moment d'organiser une fête de village avec buvette dans un stade ou dans une cour d'école. La non mise en application de ces règles fait courir des risques juridiques aux maires et peut les exposer à des poursuites judiciaires.

«Beaucoup de maires se plaignent de ne plus avoir de bar dans leur village mais bien souvent, le bar s'est déplacé dans le club-house au stade, ce qui n'est pas normal, c'est une concurrence déloyale pour nos établissements», rappelle Jean-Marie Serre tout en précisant qu'il ne souhaite pas tuer le monde associatif mais faire en sorte que la réglementation soit appliquée. Et peut-être faire en sorte que des cafés puissent rouvrir dans les villages.