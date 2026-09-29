Il y a du mouvement au CETI à Tourcoing, l'association de recherche appliquée dans le domaine des textiles innovants. Le 15 mai 2026, elle avait bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire accélérée devant le Tribunal Judiciaire de Lille, qui marque la fin de la procédure de sauvegarde du CETI. Homologué par le tribunal, ce plan assure la continuité de l'activité et la préservation de l'ensemble des emplois de l'association.

D'une durée de huit ans, le plan s'accompagne d'un véritable repositionnement du business model du CETI, dans la perspective de viabilité à long terme de l'association. Cette procédure marque, de façon plus globale, les difficultés économiques rencontrées par le secteur associatif et une baisse drastique des subventions.

Crise du monde associatif

Présidé par Gilles Damez et dirigé par Frédéric Silvert, le CETI était déjà passé par une situation financière tendue en 2019, à cause d'un modèle économique fragile. Recyclage, développement de biomatériaux pour le textile, optimisation pour réduire l'empreinte environnementale de l'industrie textile... le CETI intervient à la fois dans des projets privés comme collaboratifs, essentiellement financés par des subventions, touchées de plein fouet par la crise économique et internationale.

Le CETI voit dans cette procédure de sauvegarde une «mesure de précaution» et affirme ne pas avoir de «problème de trésorerie». Pour entrevoir un avenir plus radieux, l'association a tout de même réduit ses coûts de fonctionnement et s'est recentrée sur des activités porteuses.